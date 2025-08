Le fils de Mara Tremblay brillera à la télé

Édouard Tremblay-Grenier, fils de Mara Tremblay et Daniel Grenier, sera en vedette dans la saison 2 de Libre dès maintenant.

Cette série suit Ariane (Arielle Mailloux), Bérénice (Marguerite Bouchard), Colin (Henri Picard), Maude (Maude Cyr Deschênes) et désormais Farid (Madi Chirara), qui, après avoir traversé la perte de leur ami et ancien colocataire Samuel, n'ont plus d'excuses: il est temps pour eux d’aller de l’avant.