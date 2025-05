Éblouissants, Mara Tremblay et son fils reprennent Dédé Fortin

Ce soir à 21h, Télé-Québec diffusera un hommage à Dédé Fortin, Salut Les Colocs, Mara Tremblay sera présente et, dans un extrait diffusé sur Instagram, on peut voir la chanteuse reprendre la chanson Passe-moé la puck avec Sébastien Ricard. Le chanteur et comédien avait joué le rôle de Dédé Fortin dans le film Dédé à travers les brumes.