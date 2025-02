Le fils de Julie Masse et Corey Hart a tellement grandi, voyez les photos

«Bonjour 2025. Mon meilleur ami au monde est mon garçon! C'est trop cool, non? Je t'aime, Rain, plus que les mots ne peuvent le dire - x💕 Ps - Mon roman est presque terminé 😬 et j'ai pensé que partager des photos serait excitant!», écrit le chanteur avec les images.

Le jeune Rain a hérité des traits de son célèbre papa!

En ce qui concerne le livre de Corey Hart, il s'agit d'une fiction contemporaine qui sortira plus tard cette année. Il s'agira du premier ouvrage de la star.