Les films de Noël les plus populaires

Un Conte de Noël (A Christmas Carol)



En 2009, Robert Zemeckis a produit un autre mégasuccès de Noël : le film d’animation Un Conte de Noël avec Jim Carrey dans le rôle-titre. À ce jour, ce film a généré plus de 325 millions de dollars de recettes à travers le globe. En raison de ses coûts élevés de production et de marketing, le film a toutefois fait perdre un montant estimé entre 50 et 100 millions de dollars à Walt Disney Pictures, sa société de production.

Le Grincheux ( Dr . Seuss' How the Grinch Stole Christmas!)



En 2000, Ron Howard a réalisé le film Le Grincheux. Mettant en vedette l’acteur canadien Jim Carrey, cette comédie fantastique a récolté quelque 345 millions de dollars de recettes après sa sortie et est devenue le 6e film le plus rentable des années 2000. Le Grincheux est aussi le film de Ron Howard qui a enregistré le plus gros succès lors de son week-end d’ouverture, pulvérisant le précédent record détenu par Rançon (Ransom).