Voici le film de Noël avec Lindsay Lohan que vous ne voulez pas manquer

Rappelons que Lindsay Lohan a commencé sa carrière d'actrice quand elle était très jeune.

Elle tenait entre autres les rôles principaux, des jumelles, dans L'attrape-parents.



La célèbre rouquine a ensuite joué dans des films d'ados cultes comme Mean Girls et lancé sa carrière musicale avant de connaître une période plus sombre.

Elle est aujourd'hui femme d'affaires et revient en force au cinéma. En plus de Falling for Christmas, Lindsay Lohan sera en vedette dans deux autres films produits par Netflix. Le tournage du deuxième, Irish Wish, est commencé.

