La fille de Sophie Grégoire Trudeau épate en dansant sur scène, voyez la vidéo

Ella-Grace est excellente!

Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous aurez droit à une photo surprise. On y voit Justin Trudeau et son fils en train de faire le sapin de Noël.

Sophie Grégoire Trudeau a précisé que le spectacle et la décoration de l'arbre ont eu lieu «dans une période de 4 heures».

Dans la section des commentaires, les internautes soulignent que le premier ministre et son ex montrent un exemple réussi de coparentalité. Rappelons que Justin et Sophie sont séparés depuis l'été 2023.