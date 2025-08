D'anciens candidats d'Occupation Double réunis pour cette grande soirée!

Mercredi soir, à la galerie Foil de Montréal, l’ambiance était à la fête!

La marque écoresponsable québécoise Girl Crush, des entrepreneures et créatrices de contenu Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer, soulignait son cinquième anniversaire dans une ambiance pré-festival colorée, ponctuée de musique, de prestations artistiques, de bouchées savoureuses et d’un joli défilé de visages bien connus du public… dont plusieurs anciens candidats d’Occupation Double!

Parmi les invités présents, on a pu croiser les gagnants de la dernière saison, toujours amoureux, Solène et Félix, ainsi que Maude, Mamadou, Kristina, Jennifer Nogue, Alex-Anne Aubé-Kubel et Renaud Blanchet. Tous semblaient ravis de se retrouver dans cette ambiance festive, chaleureuse et résolument créative. La marque Girl Crush, avec ses valeurs d’inclusion, d’authenticité et d’audace, semble avoir trouvé un écho naturel auprès de cette nouvelle génération de personnalités publiques.