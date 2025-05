La fille de Marie-Joanne Boucher fait ses premiers pas dans le showbiz

Les enfants de vedettes sont de plus en plus nombreux à vouloir suivre les traces de leurs parents et une nouvelle recrue vient de faire son entrée dans le monde artistique québécois: Sophie Bonnier, la fille de la comédienne Marie-Joanne Boucher!

Âgée de 11 ans, Sophie est née le 30 novembre 2013 et rêve, tout comme sa maman, de faire carrière comme comédienne.

C’est sur sa page Facebook que Marie-Joanne a annoncé la nouvelle avec beaucoup de fierté, en partageant une publication touchante: