Marie-Joanne Boucher avait un message pour sa famille de Sorcières

Dans cette fiction sombre et mystérieuse, on suivait la réalité de trois sœurs interprétées par Céline Bonnier, Noémie O’Farrell et Marie-Joanne Boucher.

L'hiver dernier, TVA a annoncé la fin de l'Émission en raison du contexte économique précaire des médias québécois. Entre la baisse des revenus publicitaires et l’augmentation des coûts de production, la chaîne a affirmé ne plus pouvoir programmer trois séries annuelles simultanément.

Malheureusement, c’est Sorcières a été débranchée.