La femme de Bruce Willis livre de rares entrevues, voici pourquoi

Emma Heming Willis, la femme de Bruce Willis, brise le silence
Elle a récemment accordé de rares entrevues à plusieurs grands médias américains. Devenue proche aidante du jour au lendemain, elle s’est confiée à Oprah Winfrey et au magazine People sur les défis de sa nouvelle réalité.
Emma Heming Willis a écrit un livre destiné aux proches aidants, intitulé The Unexpected Journey: Finding Hope and Purpose on the Caregiving Path. Elle explique à Oprah que cet ouvrage se veut un guide rempli d’espoir pour celles et ceux qui, comme elle, doivent soudainement accompagner un être cher dans la maladie.
En 2022, son mari a reçu un diagnostic de démence frontotemporale. À l’époque, on lui a simplement remis une brochure, lui suggérant de revenir quelques mois plus tard. Elle se sentait complètement perdue...
Voici un extrait de sa rencontre avec la grande intervieweuse, cliquez sur le bouton jouer.
Lors de son passage au magazine People, la conjointe de Bruce Willis a confié à quel point l’amour qu’elle ressent pour lui est profond et inébranlable.
«J'ai l'impression que notre histoire d'amour n'a fait que grandir et se développer. Tu sais, ce que je ressens pour Bruce, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est plus profond. J'adore ces moments passés avec lui.»
Voici l'extrait de son entrevue:
Il y a quelques semaines, Emma a annoncé que Bruce Willis réside désormais dans un hébergement spécialisé.
Un choix déchirant, mais essentiel, afin de lui offrir un environnement stable et adapté à sa condition de santé.