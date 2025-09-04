La femme de Bruce Willis livre de rares entrevues, voici pourquoi

Emma Heming Willis a écrit un livre destiné aux proches aidants, intitulé The Unexpected Journey: Finding Hope and Purpose on the Caregiving Path. Elle explique à Oprah que cet ouvrage se veut un guide rempli d’espoir pour celles et ceux qui, comme elle, doivent soudainement accompagner un être cher dans la maladie.

En 2022, son mari a reçu un diagnostic de démence frontotemporale. À l’époque, on lui a simplement remis une brochure, lui suggérant de revenir quelques mois plus tard. Elle se sentait complètement perdue...

Voici un extrait de sa rencontre avec la grande intervieweuse, cliquez sur le bouton jouer.