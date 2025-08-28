La femme de Bruce Willis révèle que ce dernier vit maintenant dans un établissement de soins spécialisés

Elle a confié au magazine Complex Pop que son mari, le célèbre acteur Bruce Willis, a désormais besoin de soins continus, 24 heures sur 24. Il vit aujourd’hui dans une autre résidence située à proximité de leur maison familiale, afin de recevoir tous les soins nécessaires

Voici ce qu’elle a révélé au populaire magazine :

«C’était l’une des décisions les plus difficiles que j’ai eu à prendre. Mais je savais que, d’abord et avant tout, Bruce voudrait cela pour nos filles.»