La femme de Bruce Willis révèle que ce dernier vit maintenant dans un établissement de soins spécialisés

Emma Heming Willis, l’épouse de Bruce Willis, a récemment révélé que l’acteur réside désormais dans une maison de soins spécialisés.
Une décision déchirante, mais prise dans le meilleur intérêt de leurs filles, selon elle. L'acteur, atteint de démence frontotemporale, aurait fait ce choix difficile afin d'assurer un environnement stable et sécuritaire pour ses proches.
Elle a confié au magazine Complex Pop que son mari, le célèbre acteur Bruce Willis, a désormais besoin de soins continus, 24 heures sur 24. Il vit aujourd’hui dans une autre résidence située à proximité de leur maison familiale, afin de recevoir tous les soins nécessaires
Voici ce qu’elle a révélé au populaire magazine :
«C’était l’une des décisions les plus difficiles que j’ai eu à prendre. Mais je savais que, d’abord et avant tout, Bruce voudrait cela pour nos filles.»
Rappelons que la star a reçu un diagnostic d'aphasie il y a deux ans qui s'est précisé au fil du temps comme étant la démence fronto-temporale.