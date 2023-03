À travers la maladie, la femme de Bruce Willis souligne leur 14e anniversaire de mariage

Voici la traduction du texte qui accompagne la vidéo d'Emma Heming.

« À l'occasion de notre 10e anniversaire de mariage, nous avions décidé de renouveler nos vœux au même endroit où nous nous sommes dit «oui» en 2009. Je suis tellement heureuse que nous l'ayons fait. Saisissez toutes les occasions de vous unir et de célébrer avec votre famille et vos amis. Ce sont des moments et les belles parcelles de souvenirs que vous pouvez conserver toute votre vie. Et nous gardons ces souvenirs en sécurité et vivants pour ceux qui pourraient ne pas être en mesure de le faire 💌

Un grand bravo à notre vidéaste @demimoore, nos chanteurs de mariage @rumerwillis @scoutlaruewillis et nos deux demoiselles d'honneur Mabel Ray & Evelyn Penn 🌸 @stevoeads pour nous avoir mariés, encore une fois 💍 Et à notre douce famille et nos amis qui sont toujours là pour nous 💞 @buuski @zorina.heming @maryjobrunoinc @robokraft Beth, David et Sofia »