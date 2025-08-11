La Famille Groulx organise un impressionnant cinéparc dans la piscine, voyez les photos!

La famille Groulx s’est offert une soirée pas comme les autres, profitant des vacances estivales de façon très originale.

C’est dans une publication déposée sur le compte Instagram de la belle (et grosse) gang qu’on a effectivement été témoin de leur cinéparc dans la piscine.

Oui, c’est installé dans des bouées, flottant dans leur piscine que les membres du clan ont projeté le film Jaws sur un écran géant afin de souligner le début des vacances de papa Pascal Groulx.