La Famille Groulx organise un impressionnant cinéparc dans la piscine, voyez les photos!

La famille Groulx s’est offert une soirée pas comme les autres, profitant des vacances estivales de façon très originale.
C’est dans une publication déposée sur le compte Instagram de la belle (et grosse) gang qu’on a effectivement été témoin de leur cinéparc dans la piscine.
Oui, c’est installé dans des bouées, flottant dans leur piscine que les membres du clan ont projeté le film Jaws sur un écran géant afin de souligner le début des vacances de papa Pascal Groulx.
Non, mais quelle idée extraordinaire qui créera certainement des souvenirs hors de l’ordinaire pour les petits et grands enfants.
Les parents qui accueillaient en mai 2024 leur plus récent bébé seront par ailleurs à nouveau en vedette dans nos écrans avec toute la marmaille, cet automne, alors que sera diffusée la 9e saison de La famille Groulx à Canal Vie.
En récente entrevue avec le magazine 7 Jours, Pascal Groulx a par ailleurs donné de ses nouvelles concernant sa paralysie de Bell, racontant qu’il ne s’était jamais remis totalement.
Le papa de 13 enfants a donc confié qu’il devait composer avec les séquelles, lui qui a avoué ne pas trouver facile de vivre la maladie au quotidien.
Il a toutefois rappelé qu’il était extrêmement bien entouré et surtout tellement occupé, qu’il n’avait pas trop le temps d’y penser.