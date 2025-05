Le 13e bébé de La famille Groulx a tellement grandi, voyez la photo

«Bonne fête Grayson-Noah! 1 an déjà! Tu es la preuve que l’amour se multiplie! Je me sens tellement chanceuse d’être ta mère et de te voir grandir et apprendre à tous les jours! We love you more than words can say, thank you for making me smile every day!», écrit la fière maman avec les images.

Si vous aviez l'impression que le dernier né de La famille Groulx s'appelait Kayden-Noah quand vous avez regardé l'émission, vous ne rêvez pas. En effet, les parents ont choisi de changer son nom par la suite.

Tara Groulx a expliqué sur Instagram que bébé #13 «ressemblait trop à son cousin Hayden et tout le monde se mélangeait»!