Jacques Villeneuve et sa famille se pressent d'agir pour protéger leur héritage

Le vol de la statue de bronze de Gilles Villeneuve, érigée devant le musée, en novembre dernier, a été un élément déclencheur. « Ça démontre que le musée n’est peut-être pas bien protégé », a souligné Mélanie Villeneuve. La vente de produits dérivés, comme des bouteilles de vin et de bière, sans l'approbation de la famille, a également été pointée du doigt.

Les objets saisis sont ceux qui ont appartenu à Gilles Villeneuve et à ses enfants : trophées, casque, gants, uniforme de course, et même un Ford F-150. Ces objets avaient été prêtés au musée par le grand-père du pilote en 1984.