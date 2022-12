Évelyne Brochu dévoile une première photo de son nouveau projet et on est sous le choc

Voici le synopsis de cette nouvelle série qui promet :

« Noël 1904. "Pas de prostituées dans les rues de Paris lors de la nuit sainte" : sous pression politique et médiatique, le préfet est contraint d'organiser une rafle. Il confie la sale besogne à la police des mœurs. Un mort non identifié est découvert au Bois de Boulogne. Suicide... ou meurtre ? Cette enquête entraîne l’inspecteur Antoine Jouin dans un territoire clandestin et secret, où le tout Paris vient assouvir ses pulsions. Jouin va devoir quitter les sentiers battus... à ses risques et périls, pour entrer dans un tourbillon de vice, de corruption et de chantage. »

D'autres photos d'Évelyne Brochu circulent aussi sur la toile et on a très hâte de découvrir son personnage!