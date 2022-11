L'auteur de Chouchou en dit plus sur le malaise ressenti face au personnage de Chanelle

Chouchou est définitivement LA série de l'automne!

Sur le plateau de l'émission On va se le dire, l'auteur Simon Boulerice s'est exprimé sur le malaise ressenti face au personnage de Chanelle. L'histoire de l'enseignante au secondaire qui vit une relation illicite avec son étudiant a énormément suscité de réactions sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines.

« Nulle part, je n'ai envie de glamoriser cette histoire-là ou de la romancer. C'est condamnable, c'est clair. Il y a plein de zones d'ondes qui m'intéressaient là-dedans.

A-t-il exprimé, avant d'expliquer:

«J'ai découvert le terme empathie critique et je pense que c'est ce qu'on éprouve vis-à-vis Chanelle. Il y a des gens qui ne veulent pas éprouver de l'empathie et je l'accepte. Je trouve ça dur qu'on rejette complètement l'entièreté d'une personne. Elle a fait un geste condamnable, elle va vraiment payer sa dette à la société. Mais je crois aussi qu'on peut s'en sortir, et se remettre en selle. »

Voyez l'extrait ci-dessous :