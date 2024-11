Voici comment Ève Salvail et Brigitte Lafleur s’occupent entre les tournages d’Indéfendable

En effet, on a pu voir une Ève Salvail, femme aux multiples talents, enseigner la démarche d’un mannequin à sa partenaire de jeu et on ne peut que s’étonner face à sa stabilité.

L’enseignement consistait à marcher en ligne droite avec un livre sur la tête, sans la bouger tout en gardant les hanches en mouvement.

On peut dire que ce talent n’est pas donné à tous. Après la démonstration de la mannequin, ce fut au tour de Brigitte Lafleur d’essayer. On a pu constater que les trucs d’Ève Salvail ont porté fruits puisque la comédienne était très bonne. Même Ève Salvail était fière de son élève.

On adore la complicité des comédiennes qui ont su la transposer à l'écran.

Après leur tentative d’évasion et leur moment d’intimité on a très hâte de connaître le sort de l’agente de détention et de sa prisonnière.

