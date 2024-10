Après Watatatow, Mario Saint-Amand et Fabien Dupuis se retrouvent sur le plateau d’Indéfendable

Vingt ans après la fin de Watatatow, Mario Saint-Amand et Fabien Dupuis se sont réunis dans la nouvelle intrigue d'Indéfendable.

On a vu quelques minutes de la nouvelle intrigue, et ça s'annonce intense. Après la prise d'otage, Jean-Claude Marquis (Mario Saint-Amand) se retrouvera avec un cadavre dans son coffre et il sera intercepté par la police, qui fera une macabre découverte.

On se doute que le personnage de Fabien Dupuis a mis le cadavre dans le coffre et il a menacé son «ami» pour qu'il transporte le corps.