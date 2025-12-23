Voici ce qu'Eugenie Bouchard a fait entre deux matchs de pickleball

Début du contenu principal.
Eugenie Bouchard nous fait craquer avec de nouvelles photos partagées sur Instagram.
Après un voyage dans les Caraïbes en famille, la célèbre Montréalaise s'est dirigée vers Daytona Beach en Floride. Elle en profite entre autres pour au pickleball.
Et entre deux matchs, Eugenie Bouchard prend le temps de jouer... à Uno dans les estrades!
Voici les photos publiées par l'étoile sportive, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de l'image:
La photo de leur partie d'Uno est tellement mignonne!
Eugenie Bouchard aime beaucoup passer du temps avec les plus jeunes et partager son savoir depuis qu'elle est à la retraite du tennis professionnel. En plus de prendre le temps de jouer aux cartes, elle rencontre souvent des aspirants joueurs de tennis et adore les accompagner sur le terrain.
On vous invite à suivre Eugenie Bouchard sur Instagram pour suivre toutes ses aventures aux quatre coins de la planète!
Plus tôt ce mois-ci, Eugénie Bouchard nous a présenté des images inédites et festives d’un luxueux voyage fait avec son frère William, ajoutant quelques degrés à nos froides journées d’hiver.
C’est sur ses réseaux sociaux que la joueuse de tennis à la retraite a effectivement partagé un montage dynamique résumant son séjour à l’ouest de Porto Rico.
