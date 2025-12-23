Voici ce qu'Eugenie Bouchard a fait entre deux matchs de pickleball

Eugenie Bouchard nous fait craquer avec de nouvelles photos partagées sur Instagram.

Après un voyage dans les Caraïbes en famille, la célèbre Montréalaise s'est dirigée vers Daytona Beach en Floride. Elle en profite entre autres pour au pickleball.

Et entre deux matchs, Eugenie Bouchard prend le temps de jouer... à Uno dans les estrades!

Voici les photos publiées par l'étoile sportive, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située à droite de l'image: