Étienne Boulay parodie la vidéo de Daniel Corbin et c'est hilarant!

Étienne Boulay a parodié la plus récente vidéo de Daniel Corbin et a créé tout un mouvement!

On vous en parlait hier, le designer intérieur a choisi de reprendre sa santé en main après avoir été inspiré par le contenu de Jay Du Temple. Il s'est donc filmé en sueur après une course intense et, entre deux phrases, n'a pu s'empêcher de cracher.

Il n'en fallait pas plus pour inspirer Étienne Boulay, qui a parodié Daniel Corbin dans une publication Instagram. Puis, Pascal Morrissette l'a imité... ainsi que Julie Ringuette et ses enfants!

Chaque parodie est plus tirée par les cheveux que la précédente, et le résultat est à se rouler par terre.

Voici le montage de ces parodies avec l'extrait de la vidéo originale, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: