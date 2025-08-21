Benson Boone a-t-il copié PETiTOM? L'artiste québécois répond!

Début du contenu principal.
De passage au Québec pour l’été, PETiTOM a accordé une rare entrevue sur les ondes de Rouge FM au cours des dernières heures.
Celui qu’on compare à Benson Boone en raison de ses prouesses sur scène avait impressionné tout le monde lors de son audition à l’émission La Voix en faisant un frontflip.
Comme PETiTOM, l’artiste américain Benson Boone a aussi l’habitude de faire des acrobaties sur la scène comme des frontflips.
«Je le vois faire, j’ai une petite frustration et je me dis: "Ah, mais je peux le faire." Et au final, ce que j’aime, c’est qu’on s’inspire de ça [...] C’est ça l’art, on ne copie pas l’autre, on s’inspire de ce qu’on voit», a-t-il expliqué avec franchise.
L’artiste québécois pense tout de même que Benson a vu son audition à l’aveugle en ligne et qu’il s’est inspiré de son acrobatie.
Chose certaine: PETiTOM trouve que cette comparaison est assez cocasse...
En plus de prendre du temps pour voir sa famille à Québec, PETiTOM était présent au spectacle rendant hommage aux 25 ans de Notre-Dame-de-Paris à la SuperFrancoFête en compagnie de Daniel Lavoie, Garou, Bruno Pelletier et plusieurs autres.
«Je ne m’attendais pas à vivre autant d’émotions. Notre-Dame, ce n’est pas tant un truc qui m’a bercé quand j’étais hyper jeune, mais c’est arrivé plus tard parce que je fais de la comédie musicale. Forcément, c’est devenu une référence sur plusieurs trucs», a-t-il mentionné.
PETiTOM compare le parcours de cette comédie musicale à celui de Molière dont il interprète le rôle principal dans le spectacle présenté en France.
Pour écouter l’entrevue complète de PETiTOM sur les ondes de Rouge FM, rendez-vous sur iHeart.
