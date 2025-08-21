Benson Boone a-t-il copié PETiTOM? L'artiste québécois répond!

De passage au Québec pour l’été, PETiTOM a accordé une rare entrevue sur les ondes de Rouge FM au cours des dernières heures.

Celui qu’on compare à Benson Boone en raison de ses prouesses sur scène avait impressionné tout le monde lors de son audition à l’émission La Voix en faisant un frontflip.

Comme PETiTOM, l’artiste américain Benson Boone a aussi l’habitude de faire des acrobaties sur la scène comme des frontflips.