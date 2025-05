Éric Paulhus d’Indéfendable agrandit la famille

Ceux qui suivent la carrière d’Éric Paulhus savent que l’acteur n’arrête jamais très longtemps. Après avoir brillé dans L’Aréna et L’Empereur, il s’apprête à passer l’été sur scène dans un tout nouveau projet: la comédie musicale inspirée de la vie de Serge Lama! Il y donnera la réplique à Stéphan Côté, Élizabeth Duperré et Gaële. Une belle brochette de talents réunis pour célébrer l’œuvre du célèbre chanteur français!

Entre les répétitions et les prestations, on imagine qu’Éric trouvera bien quelques moments pour jouer avec Jean-Charles et lui apprendre les bases… ou peut-être juste pour le câliner!

