Eric Lussier de La Voix a demandé la main de son amoureuse lors d'une soirée totalement magique

C’est un moment absolument magique qu’a vécu Eric Lussier, qu’on a connu lors de la cinquième saison de La Voix.

Le chanteur et comédien, qu’on a aussi vu dans La famille Addams, Hairspray et régulièrement comme choriste à En direct de l’univers, a annoncé une grande nouvelle: il est officiellement fiancé à sa complice de longue date, sa tendre moitié Caroline Côté (qu'on connaît entre autres comme choriste d'En direct de l'univers)!

Et c’est justement sur le plateau d’En direct de l’univers que la grande demande a eu lieu... oui, oui! Une soirée remplie d’émotion, de musique et de surprises, qu’il avait soigneusement préparée dans le plus grand secret!