Sophie Grégoire Trudeau souligne les 15 ans de sa «petite fée»

Justin Trudeau a partagé 7 nouvelles photos de lui et sa famille sur Instagram.

Ce montage festif et coloré montre le premier ministre du Canada et ses enfants en train de célébrer devant le sapin, de surfer à la plage, de s'éclater lors d'une partie de basketball et plus encore! Une chose est certaine, Justin Trudeau et ses enfants Xavier James, Hadrien et Ella-Grace ont semblé passer un merveilleux temps des Fêtes.

Voir les images.

