Qui est la conjointe de P-A Méthot?

Véronique Parent et P-A sont en couple depuis plus de 17 ans, et il s’est souvenu en entrevue qu’ils ne s’étaient jamais disputés et qu’il avait vraiment trouvé la perle rare. Le couple est très discret sur sa vie privée. Malgré tout, on sait que la belle Véronique fait partie du bonheur quotidien de P-A.

En cherchant un peu, on a pu découvrir que Véronique est originaire de Sherbrooke et qu’elle vit actuellement le parfait bonheur avec son conjoint dans leur maison à Québec.