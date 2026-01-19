Ému, Patrick Marsolais souligne le départ de sa fille pour étudier à l’étranger

Début du contenu principal.
Le départ des enfants vers l’âge adulte est toujours une étape marquante, mais quand ce passage implique un océan de distance, les émotions sont décuplées.
C’est le défi que vit actuellement l’animateur Patrick Marsolais, qui a partagé un moment fort en émotion sur ses réseaux sociaux.
C’est à l’aéroport, juste avant le grand envol, que Patrick Marsolais a immortalisé un dernier moment avec sa fille, Clara.
La jeune femme s’envole vers l’Espagne pour entamer une session d’études à la prestigieuse Universidad Carlos III de Madrid.
Ce séjour à l’étranger lui permettra de poursuivre son baccalauréat en Espagnol tout en s'immergeant totalement dans la langue.
Dans un message empreint de vulnérabilité, l'animateur a confié ses sentiments partagés, oscillant entre l'immense fierté d'un père et le pincement au cœur que provoque ce départ:
«Destination Universidad Carlos III à Madrid pour ma Clara. Toute une session à découvrir le monde, à continuer son Bacc en espagnol. ♥️ Et même si je suis fier à la puissance 10, mon indice cœur gros est pas mal élevé aussi. Ouf… Amuse-toi ma belle…»
Sa grande Clara a commenté la publication, réagissant ainsi à ce beau message plein d’amour. Elle a inscrit: «Merci papa ❤️ Tu vas beaucoup me manquer aussi 🙃»
Pour Patrick Marsolais, qui a toujours été très présent pour les siens, on se doute que ce départ représente une étape charnière, mais aussi une magnifique opportunité pour Clara de découvrir le monde.
Nul doute que malgré la distance, le fier papa suivra les aventures madrilènes de sa fille avec beaucoup d'attention... et probablement quelques appels vidéo!
