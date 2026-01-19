Ému, Patrick Marsolais souligne le départ de sa fille pour étudier à l’étranger

Le départ des enfants vers l’âge adulte est toujours une étape marquante, mais quand ce passage implique un océan de distance, les émotions sont décuplées.

C’est le défi que vit actuellement l’animateur Patrick Marsolais, qui a partagé un moment fort en émotion sur ses réseaux sociaux.

Un nouveau chapitre à Madrid

C’est à l’aéroport, juste avant le grand envol, que Patrick Marsolais a immortalisé un dernier moment avec sa fille, Clara.