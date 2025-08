Patrick Marsolais nous présente sa famille

Plus tard, Patrick a publié une photo de sa bande lors d’un dîner.

Selon nos résultats des recherches, on peut voir Patrick et Elsie au bout de la table, à leur gauche, on aperçoit la fille d’Elsie, Florence, et, à droite, le fils d'Elsie, Raphaël, et le fils de Patrick, Philippe.

Une photo qui semble combler le couple de bonheur d'être entouré des membres de leur famille reconstituée.