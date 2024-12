France Beaudoin doit annuler un invité à cause de ses chiens

Vêtue de sa tuque noire, l’animatrice s’est rendue chez elle pour faire croire à son conjoint qu’il serait l’un des invités de son émission spéciale. Malheureusement, dès qu’il a ouvert la porte, France lui a annoncé qu’il ne pourrait pas être invité, car il devait s’occuper de leurs chiens.

«On était venus te kidnapper, mais malheureusement, ce n’est plus possible. Les chiens, puis tout! Le temps qu’on te mette chic, on ne sera pas prêt à soir.»