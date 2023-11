Émission spéciale: ces 7 stars se prêteront au jeu de Big Brother Célébrités

Big Brother Célébrités sur scène: à ne pas manquer sur Crave dès aujourd’hui

Afin de vous faire patienter avant le début de la toute nouvelle saison en janvier prochain, Korine Côté est à la barre de Big Brother Célébrités sur scène, la captation du gala spécial présenté dans le cadre du festival Juste pour rire l’été dernier.

Avec des numéros de stand-up portés par d’anciens participants et participantes, cette représentation unique est imprégnée de l’esprit de Big Brother Célébrités par les thèmes qui y sont abordés, la scénographie immersive, les accessoires et plus encore. À découvrir sur Crave dès maintenant!