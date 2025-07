Le Diable s'habille en Prada aura une suite et les tournages ont commencé

On ne change pas une formule gagnante

En 2018, Emily Blunt avait avoué au magazine People, qu’elle n’embrassait pas l’idée d’une suite: « J’espère presque que cela n’arrivera pas, parce que parfois quand il y a une suite cela dilue la particularité de l’original », elle avait cependant ajouté: « Si tout le monde le fait, je serais prête à le faire aussi ».Défi accepté pour l’actrice comme toute la distribution précédente. Le seul qui ne figurait pas dans cette suite est Adrian Grenier qui incarnait Nate, le petit ami ''toxique’' d’Andy.

L’acteur britannique Kenneth Branagh s’ajoute à l’histoire dans le rôle du mari de Miranda. On a hâte de la retrouver en amour! Même David Frankel et Aline Brosh McKenna qui ont réalisé et écrit le film original, sont de retour pour la suite, tout comme la productrice Karen Rosenfelt.