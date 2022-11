Émi Chicoine d'Indéfendable est plus chic que jamais dans cette robe révélatrice

Les amoureux ont aussi pu assister à des performances et des danses captivantes, déguster des friandises du Monde des sorciers au marché magique, prendre la pose aux stands photo et immortaliser leur soirée et choisir leur baguette (ok, non... c'est la baguette qui choisit le sorcier!).

Une super soirée!

Pssssst! Découvrez 15 adorables photos d'Émi et Maxime! Rappelons qu'on a pu voir le couple en vedette dans le film Noémie dit oui!

Vous aimerez aussi: