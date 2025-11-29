Elizabeth Blouin Brathwaite métamorphosée en envoûtante sorcière des neiges

Dans la publication, partagée sur Instagram, Elizabeth apparaît droite et fière, tenant un bâton sculpté dont l’extrémité brille d’une lumière mauve, comme si un sort était sur le point d’être lancé. Son grand chapeau pointu, son regard perçant et les flocons qui tourbillonnent autour d’elle renforcent cette atmosphère de conte hivernal. On dirait une scène sortie d’un film fantastique dont elle en est l’héroïne!

Sous la photo, Elizabeth accompagne l’image d’un texte poétique, presque rituel, où elle invoque la lumière, la protection et la force des anciens!

Depuis quelque temps, Elizabeth explore un côté plus spirituel et intuitif de sa personnalité. Elle s’adonne désormais au tarot, à la divination et à un mode de vie très connecté à la nature, qu’elle décrit elle-même comme «earth lover». À cela s’ajoutent ses autres facettes: musicienne, enseignante, productrice, mais aussi oracle et sorcière assumée!