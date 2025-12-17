Denis Coderre visé par une poursuite intentée par son ex-femme

Denis Coderre devra se retrouver devant les tribunaux, alors que son ex-femme, Chantale Renaud, le poursuit pour une somme d’environ 165 000$.

Selon ce qui a été rapporté par le Journal de Montréal, l’ancien maire de Montréal est visé par cette poursuite pour non-respect d’engagements qu’il aurait pris dans le cadre de leur entente de divorce.