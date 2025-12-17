Denis Coderre visé par une poursuite intentée par son ex-femme

Début du contenu principal.
Denis Coderre devra se retrouver devant les tribunaux, alors que son ex-femme, Chantale Renaud, le poursuit pour une somme d’environ 165 000$.
Selon ce qui a été rapporté par le Journal de Montréal, l’ancien maire de Montréal est visé par cette poursuite pour non-respect d’engagements qu’il aurait pris dans le cadre de leur entente de divorce.
L’ex-femme de Denis Coderre demande que ce dernier verse, comme prévu, la totalité de la marge de crédit hypothécaire de 258 959,60 $, laquelle était rattachée à leur résidence familiale aujourd’hui vendue.
Dans une déclaration transmise au Journal de Montréal, Mme Renaud précise: «Ce n’est ni par vengeance ni pour me poser en victime que j’ai déposé une poursuite civile (...). C’est une question de principe(...) On ne peut pas décider de changer les règles après coup. [Une] entente ne peut pas juste être balayée du revers de la main comme si elle n’avait jamais existé.»
Depuis, Mme Renaud affirme avoir tenté à deux reprises de communiquer avec Denis Coderre afin d’entamer des discussions concernant les arrangements à la suite de leur divorce.
Dans la requête, on peut lire que Denis Coderre aurait «fait tout son possible pour éviter de remplir ses obligations contractuelles et/ou légales», et ce, sans justification valable, malgré l’entente conclue entre les parties.
La poursuite affirme également que Chantale Renaud aurait subi, et continuerait de subir, «un appauvrissement substantiel», dont Denis Coderre serait tenu responsable.
En couple pendant près de 30 ans, Denis Coderre et Chantale Renaud ont mis fin à leur relation en 2018. Leur divorce a été officialisé six ans plus tard.
Depuis, Denis Coderre a refait sa vie aux côtés d’Annie Paré. Le couple a d’ailleurs annoncé son intention de se marier à l’automne 2026.
