Denis Coderre «tourne la page» sur sa carrière politique

Même s’il affirme ne plus vouloir faire de politique partisane, Denis reste fidèle à sa conception de la politique comme œuvre pour le bien commun. Mais désormais, il souhaite mettre son expérience au service d’une cause sociale, loin des partis et des campagnes électorales.

« À 60 ans, je n’ai plus besoin de faire de la politique partisane. Je souhaite utiliser mon expérience pour faire avancer les choses avec cœur, pour le bénéfice des aînés. »

Il insiste aussi sur le caractère apolitique des Résidences Soleil, qui, selon lui, pratiquent une politique humaine, centrée sur le respect et la dignité des aînés. Loin de se retirer des projecteurs, Denis Coderre semble plus motivé que jamais: « Mon père est mort à 92 ans. Statistiquement, j’ai encore 30 belles années devant moi! »