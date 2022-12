Valérie Plante sublime dans cette robe en satin turquoise

Valérie Plante a partagé quelques clichés de son look accompagnés de souvenirs de l'événement sur les réseaux sociaux:



«Cette réception est un moment important pour féliciter et remercier les partenaires dans la protection de la biodiversité : la société civile, les groupes de protection de l'environnement, les autres villes du Québec et du monde et le gouvernement du Québec.



Le travail se poursuit pour protéger la biodiversité et faire de cet COP un succès!»