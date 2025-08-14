Découvrez le nouveau projet de France Beaudoin

France Beaudoin et sa compagnie de production Pamplemousse média ont annoncé une excellente nouvelle, dévoilant une nouveauté: la création de Productions Tëndih.

Née de la récente association entre la boîte de France Beaudoin et Mélanie Vincent, qui est directrice générale et fondatrice de l’organisme KWE À la rencontre des peuples autochtones, cette nouvelle boîte vise à stimuler la production de contenus centrés sur les cultures et sur l’expérience des peuples des Premières Nations.