Découvrez le nouveau projet de France Beaudoin

Début du contenu principal.
France Beaudoin et sa compagnie de production Pamplemousse média ont annoncé une excellente nouvelle, dévoilant une nouveauté: la création de Productions Tëndih.
Née de la récente association entre la boîte de France Beaudoin et Mélanie Vincent, qui est directrice générale et fondatrice de l’organisme KWE À la rencontre des peuples autochtones, cette nouvelle boîte vise à stimuler la production de contenus centrés sur les cultures et sur l’expérience des peuples des Premières Nations.
Cette collaboration a déjà fait naître un projet qu’on connait très bien, le documentaire Onze nations pour une chanson suivant le projet de Serge Fiori qui a repris dans 11 langues autochtones du Québec la pièce Un musicien parmi tant d’autres.
Il s’agit donc là d’une belle première carte de visite pour Productions Tëndih qu’on a très hâte de voir à l’œuvre de mettre en vedette les peuples autochtones qui ont tant à dire et à montrer.
Vous aimerez aussi: