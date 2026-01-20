Découvrez le nouveau projet de David Savard

Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits), une série originale de Crave, aura officiellement une deuxième saison sous le nom de Bonne nuit Chuck.

Parmi les nouveaux comédiens et les nouvelles comédiennes qui participeront à cette nouvelle saison, on a remarqué que David Savard allait en faire partie!

Récemment, on a pu le voir à la télévision dans les émissions Indéfendable, L'appel et Doute raisonnable ainsi qu'au théâtre dans le spectale Les Boys.