Découvrez le nouveau projet de David Savard

Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits), une série originale de Crave, aura officiellement une deuxième saison sous le nom de Bonne nuit Chuck.
Parmi les nouveaux comédiens et les nouvelles comédiennes qui participeront à cette nouvelle saison, on a remarqué que David Savard allait en faire partie!
Récemment, on a pu le voir à la télévision dans les émissions Indéfendable, L'appel et Doute raisonnable ainsi qu'au théâtre dans le spectale Les Boys.
Tom-Éliot Girard, Marie-Claude Guérin, Jérémyah Mogni, Martin Dubreuil, Edouard Cheny, Gabrielle B. Thuot, Hugolin Chevrette, Eric Preach et Tina Maalaoui s’ajoutent également à la distribution de haut calibre de la série Bonne nuit Chuck.
Nicolas Pinson sera de retour dans le rôle de Chuck avec les autres comédien.ne.s de la première saison: Amélie B. Simard, Bernard Fortin, Chantal Fontaine, Benz Antoine, Elisabeth Locas et Hugo
Dans cette deuxième saison, Chuck (Nicolas Pinson), animateur télé déchu, découvre qu’il a un fils (Tom-Éliot Girard) après sa cure de désintoxication. Son fils est toxicomane comme lui et il est en pleine spirale autodestructive.
Chuck va essayer de le retrouver dans les bas-fonds de Québec, au point de mettre sa propre sobriété en péril
En plus des nouveaux membres de la distribution, un nouvel autour se joint à l’équipe pour cette deuxième saison: Pierre-Marc Drouin.
On a bien hâte de découvrir les 8 épisodes de Bonne nuit Chuck prochainement sur Crave cet automne!
Nicolas Pinson, créateur et acteur principal de la série Bon matin Chuck (ou l'art de réduire les méfaits), fait parler de lui avec sa représentation audacieuse de la dépendance.
Alors qu'il célèbre dix ans de sobriété, il s'est fortement inspiré de sa propre vie pour donner vie à cette série qui aborde avec humour et transparence les défis liés à la dépendance.
