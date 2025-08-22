David Savard se prélasse flambant nu sur un toit au Mexique

Dans l’une de ses stories Instagram, Michèle Grégoire a partagé un cliché amusant de son amoureux, allongé au soleil, complètement nu. Étendu sur le ventre, David profite pleinement de la chaleur mexicaine pour uniformiser son bronzage de façon… intégrale!

Toujours avec humour, Michèle a dissimulé les fesses de son partenaire à l’aide d’un emoji et a ajouté:

«400. Je le tourne de côté à mi-cuisson.»