David Savard se prélasse flambant nu sur un toit au Mexique

David Savard profite d’un moment de détente bien mérité sous le soleil du Mexique.
Accompagné de sa conjointe, Michèle Grégoire, le couple savoure pleinement ce séjour au chaud, entre plage et nourriture.
Dans l’une de ses stories Instagram, Michèle Grégoire a partagé un cliché amusant de son amoureux, allongé au soleil, complètement nu. Étendu sur le ventre, David profite pleinement de la chaleur mexicaine pour uniformiser son bronzage de façon… intégrale!
Toujours avec humour, Michèle a dissimulé les fesses de son partenaire à l’aide d’un emoji et a ajouté:
«400. Je le tourne de côté à mi-cuisson.»
En plus de savourer les paysages et les bonnes tables du Mexique, David et Michèle ont profité de leur escapade pour souligner l’anniversaire de cette dernière.
Elle a eu droit à une célébration mémorable dans un magnifique restaurant, où un gâteau orné d’un spectaculaire feu d’artifice lui a été servi pour marquer l’occasion.
Un peu plus tôt cet été, le couple a également profité de vacances au Lac-Saint-Jean. Originaire de Dolbeau, David Savard en a profité pour retourner dans sa région natale et passer du temps auprès de sa famille.