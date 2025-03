David Brown est papa pour la troisième fois

Déjà parents du petit Liam, né le 22 juillet 2022, David et Jézabel n’ont pas caché leur bonheur en annonçant la naissance de leur nouveau trésor sur Instagram.

La photo partagée par les amoureux déborde d’amour et de tendresse, marquant l’arrivée d’un nouveau chapitre dans leur vie familiale.

David Brown, que l’on a d’abord connu comme chanteur du groupe The New Cities, s’est depuis fait un nom dans le monde du tatouage. Artiste passionné et talentueux, il jongle désormais entre son métier et son rôle de papa comblé.