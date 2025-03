Annie Villeneuve bien entourée pour sa première médiatique

Ce spectacle marque un retour en force pour Annie Villeneuve, qui célèbre plus de 20 ans de carrière. Porté par les sonorités new country de son plus récent album, Être moi offre une expérience musicale sincère et chaleureuse. En plus de présenter ses nouvelles compositions, la chanteuse a revisité ses plus grands succès, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

La tournée Être moi s’annonce comme un moment fort de l’année musicale. Si vous cherchez une soirée vibrante et inoubliable, ce rendez-vous avec l’une des plus belles voix de sa génération est à ne pas manquer!