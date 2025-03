Rick Pagano séduit les coachs de The Voice: la plus belle voix en France

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a captivé l’attention des coachs: il a réussi à faire se retourner trois d’entre eux! Après sa prestation, Rick a finalement décidé de rejoindre l’équipe de la chanteuse Zaz.

«Comme vous le savez tous, faire @lavoixtva au Québec m’a permis de pouvoir continuer la musique dans ma vie. 🙂⁠

Ça fait trois ans que j’essaie de faire @thevoice_tf1 et j'y suis enfin. Quand la chanson "Cry" m’a été suggérée, j’ai simplement dit oui. J’ai déjà hâte de vous montrer la prochaine étape. On se voit la semaine prochaine, et merci encore pour tout votre amour et soutien ! 🖤», confie-t-il sur Instagram.