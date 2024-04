Saucette dans la mer: Danièle Henkel brille comme le soleil à Sainte-Lucie

À travers un message aussi lumineux que le soleil de Sainte-Lucie, Danièle Henkel a invité ses abonnés à voyager par procuration, leur offrant un peu de la magie de ses vacances : «C’est à Ste Lucie que je me suis ressourcée et abandonnée à cette Mer que nous avons nommé “Grâce” tant elle était belle, généreuse et bienveillante!✨».

Sur les magnifiques photos, on y découvre Danièle Henkel dans toute sa splendeur, vêtue d'un maillot de bain aux motifs tropicaux et de pantalons blancs en lin, incarnant l'élégance et la sérénité. Ces images, où l'on peut également la voir se baigner et danser avec ses amis, témoignent d'un lâcher-prise réjouissant et d'une joie de vivre contagieuse.

**Cliquez sur les flèches au centre de l'image pour faire défiler les photos