Fière comme jamais, Danièle Henkel nous présente son petit-fils de 15 ans

« Mon cœur de mamie et d’ex-athlète est fier et rempli d’admiration pour mon petit-fils Orane Green.



Du haut de ses 15 ans, il continue de m’éblouir! Il est de la trempe de ceux qui laissent leurs rêves nourrir leurs actions pour donner du sens à ce qu’ils font.



Son dévouement, sa passion, sa résilience et sa grande force mentale lui permettent de se dépasser et de réaliser de grandes choses. De le voir tenir ce trophée du meilleur gardien de but, au dernier tournoi auquel il participait, renforce les propos qu’on lui répète sans cesse: “Orane, lâche pas mon grand, ça va finir par être payant”.



Cet adolescent qui a entendu toute sa jeune vie: “Tu es un goaler...ouf...pas facile, position ingrate ça...” répond avec son sourire: “Oui je suis gardien. C’est la position que J’AI choisie et elle me va comme un gant!“



Nous ne sommes pas sans savoir que le chemin vers le succès est semé d’obstacles, de défis et parfois de doutes, mais c’est dans la persévérance que nous trouvons la force de les surmonter. Que ce soit dans le sport, les arts, les études ou toute autre passion qui anime votre cœur, sachez que chaque effort compte, chaque pas vous rapproche de votre but.



Orane, mon cher petit-fils, continue de nous émerveiller par ta grande humilité. Ta famille est derrière toi, te soutient et célèbre chaque petite victoire à tes côtés! et puis, ne t’en fais pas, mamie va finir par être capable de regarder un match complet, sans avoir des palpitations cardiaques et sans lâcher des cris de mort. 🥴 »

Quel bel hommage! On est tellement fier de lui, nous aussi!