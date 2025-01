Daniel Corbin nous fait visiter le terrain de sa prochaine maison en montagne

Daniel Corbin est de retour dans Vendre ou rénover au Québec. On y suit des couples qui hésitent entre rénover leur demeure ou simplement déménager. Et la compétition est féroce entre Maïka Desnoyers et lui, les deux coanimateurs!

Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mardis à 20h. Vous pouvez également revoir les saisons précédentes sur Crave.