Daniel Corbin sera à cette émission à succès, et ça va être glissant!

On est habitués à voir Daniel Corbin dans des émissions de rénovation, en tant que décorateur d’intérieur. Il est présent dans plusieurs de nos émissions de maison préférées, telles que Vendre ou rénover au Québec et Le grand chantier RONA.

Cette semaine, on pourra le découvrir sous un nouveau jour, dans une optique plus compétitive et on peut dire qu'il n'a pas froid aux yeux!