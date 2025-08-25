Daniel Corbin partage une vidéo d’un de ses logements et les commentaires fusent

Début du contenu principal.
Daniel Corbin partage l’état surprenant d’un logement après le départ d’un locataire
Dans une récente vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, il dévoile l’état d’un de ses appartements après le départ d’un locataire. Le designer s’y promène pour documenter les dommages laissés dans l'endroit.
On peut y voir des murs endommagés, des cadres de portes arrachés et plusieurs signes évidents de négligence. L’appartement, visiblement mal entretenu, nécessite de sérieuses réparations.
Cliquez sur le bouton jouer pour voir la vidéo
La vidéo du populaire designer d'intérieur a rapidement accumulé de nombreux commentaires, principalement en réaction à l’état désastreux du logement présenté.
Parmi ceux-ci, on retrouve la réaction de son amie et collègue de l’émission Vendre ou rénover au Québec, Maïka Desnoyers, qui a écrit:
«Oh que tu devais être en BIP»
Son acolyte de Le Grand Chantier RONA, Pierre-Olivier Cantin, a également commenté la situation:
«Oooohhhhh»
Parmi les nombreux commentaires, plusieurs abonnés se disent choqués par l’état dans lequel le logement a été laissé après le départ du locataire.
«Oh mon Dieu 😧 méchante claque en pleine face quand tu découvres ça . Courage ❤️ 💪»
«Pas de sens …..»
«Pas d’allure on en a eu aussi des locataires comme ça , ça coûte cher rénover après 😥 Ils louent un beau logement et le remettre comme ça sans gêne»