Daniel Corbin était très bien accompagné au concert de Coldplay, voyez les photos

Daniel Corbin s'est offert une expérience totalement magique, cette semaine: il s'est rendu à Toronto pour aller voir l'un de ses groupes préférés, Coldplay!

Pour ce concert inoubliable, le designer intérieur était en très bonne compagnie. En effet, il était avec ses deux grandes filles, Sandrine et Charlie.

Le fier papa et ses adolescentes, qui ont 12 et 15 ans, ont sauté dans l'avion et se sont rendus au Rogers Stadium voir le mythique groupe britannique.

Voici une photo de Daniel Corbin et ses filles dans la foule en attendant Coldplay: