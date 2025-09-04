Daniel Corbin livre de rares confidences sur son enfance difficile

Daniel Corbin s’est livré sans filtre sur son enfance difficile dans le balado animé par son ami Pierre-Olivier Cantin.

Il y a notamment souligné l’impact marquant d’un professeur de français qui a joué un rôle déterminant dans son court passage à l’école. Ayant des parents absents, Daniel avait de grandes difficultés à l'école.

«Il n'y a pas de support. Il sait bien qu'à la maison, la bonne femme n'est pas là. Il sait bien que le bonhomme n'est pas là non plus. Il sait bien que personne n'est là pour m'aider et que je n'ai pas d'argent et que je suis désemparé.»