Daniel Corbin livre de rares confidences sur son enfance difficile

Daniel Corbin s’est livré sans filtre sur son enfance difficile dans le balado animé par son ami Pierre-Olivier Cantin.
Il y a notamment souligné l’impact marquant d’un professeur de français qui a joué un rôle déterminant dans son court passage à l’école. Ayant des parents absents, Daniel avait de grandes difficultés à l'école.
«Il n'y a pas de support. Il sait bien qu'à la maison, la bonne femme n'est pas là. Il sait bien que le bonhomme n'est pas là non plus. Il sait bien que personne n'est là pour m'aider et que je n'ai pas d'argent et que je suis désemparé.»
Le populaire designer raconte qu’à l’époque des examens, son professeur lisait les résultats à voix haute pour motiver les élèves.
Mais lorsqu’il arrivait à Daniel, il déposait la feuille à l’envers, sans dire un mot, et lui posait doucement la main sur l’épaule. Ses résultats étaient très faibles, et sans soutien à la maison, il lui était difficile de faire mieux.
«L'examen du ministère, donne la note à tout le monde. Il arrive à moi, me sent à l'envers, ma main sur l'épaule, et il me dit: "Tu n'auras jamais besoin de ça."»
À la fin, il explique que lorsqu'il a gagné la première fois l'émission Des idées de grandeur, il a reçu un courriel de son prof: «Il a écrit: "Je te l'avais dit"»
Ce n’est pas la première fois que Daniel Corbin aborde ses défis scolaires.
Il en avait déjà parlé lors d’un récent entretien avec son amie et collègue Maïka Desnoyers. Il y avait confié avoir quitté l’école en secondaire 3, tout en affirmant que la réussite scolaire ne définit pas nécessairement la réussite dans la vie.