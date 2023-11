Ce couple quitte OD Andalousie de façon crève-coeur

Finalement, Lara et Vincent, ainsi que Mathieu et Rebecca, ont décidé de partir au voyage final avec Simon et Mia, laissant ainsi Marie-Andrée et Anthony retourner au Québec. Cette décision a été difficile à accepter pour Marie-Andrée, qui semblait amère.

Le public a maintenant la possibilité de voter pour son couple préféré. Rendez-vous ce dimanche à 18h30 pour la grande finale d'Occupation Double Andalousie sur les ondes de Noovo. Si vous voulez voir ou revoir les épisodes d'Occupation Double Andalousie rendez-vous sur le Noovo.ca

Vous aimerez aussi: